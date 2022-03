Głogów: Powiat otwiera klasy przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. Pierwsza z nich w I LO liczy 10 osób

Powiat zdecydował o utworzeniu oddziałów przygotowawczych dla uczniów szkół średnich z Ukrainy. Będą one ulokowane w trzech szkołach, pierwsze dwa w I Liceum Ogólnokształcącym, kolejny w II LO i, jak będzie taka potrzeba, to czwarty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

- W każdym z oddziałów naukę będzie mogło pobierać do 25 uczniów, po 20 godzin zajęć tygodniowo – informuje starosta Jarosław Dudkowiak. - Już dziś rozpoczynamy zapisy, a inne będziemy tworzyć, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W pierwszym oddziale przygotowawczym jest już 10 osób. Głównie są to uczniowie ze Lwowa i Równego. Zajęcia ruszają w środę, 16 marca o godz. 8.

- Planujemy, że będą one trwały około czterech godzin dzienne, by ich zbyt mocno nie obciążać – przyznaje Janusz Kosałka, dyrektor I LO. - Dla uczniów szykujemy około 12 godzin zajęć przygotowawczych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, także z przedmiotów ogólnokształcących, ale też z sposobu poruszania się po Polsce i funkcjonowaniu urzędów, a dodatkowo będą to zajęcia integracyjne. Chcemy objąć ich także pomocą psychologiczną.