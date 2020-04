Głogów: Powiat kupił laptopy dla uczniów swoich szkół, ale część przesyłki została zalana podczas transportu. Co będzie ze sprzętem?

Zarząd Powiatu Głogowskiego podjął decyzje o zakupie 51 sztuk laptopów i 12 dostępów do internetu mobilnego na łączną kwotę blisko 100 tys. zł. Było to możliwe dzięki środkom o jakie powiat wstąpił do Ministerstwa Cyfryzacji.

- W obecnej sytuacji kiedy zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy z dnia na dzień wzrosło do niespotykanej dotychczas skali nie był to łatwy zakup – przyznaje Bartosz Ławrowski, członek zarządu powiatu głogowskiego. - Ostatecznie 15 kwietnia podpisaliśmy umowę z jedną z dużych sieci zajmujących się sprzedażą sprzętu elektronicznego. Dostawca zobowiązał się na dostarczenie zamówionego sprzętu do 22 kwietnia. W czwartek sprzęt został wysłany z Warszawy i dziś miał dotrzeć do starostwa. Niestety dziś dostaliśmy informację od firmy kurierskiej, że część przesyłek została zalana podczas transportu – informuje.

Zamiast więc trafić bezpośrednio do starostwa, prawdopodobnie dopiero we wtorek, 21 kwietnia, ma dotrzeć do lokalnego oddziału sieci sklepów, gdzie zostaną oszacowane zniszczenia. Zalaniu uległy dwie z sześciu paczek ze sprzętem.

- Mamy nadzieję, że zostały uszkodzone jedynie opakowania zbiorcze, a indywidualne opakowania oraz sprzęt w środku nie został naruszony. Robimy i robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by laptopy jak najszybciej dotarły do potrzebujących uczniów – dodaje Bartosz Ławrowski.

Sprzęt ma zostać podzielony pomiędzy szkoły średnie w powiecie głogowskim.

Sprzęt został zamówiony w Media Markt Polska sp. z o.o., a firma kurierska, której przytrafiła się „przygoda” ze sprzętem to DPD.