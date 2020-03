Głogów: Potrącenie na alei Wolności. Świadek: Wyglądało, jakby zrobił to specjalnie. ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło na wysokości parku Słowiańskiego. Jak mówią nam świadkowie zdarzenia, między grupą ludzi miało tam dojść do sprzeczki, po której kierowca mercedesa chciał odjechać. W jego aucie znajdowało się małe dziecko. Kobieta próbowała go zatrzymać i właśnie wtedy auto w nią wjechało.

– Wyglądało, jakby uderzył w nią specjalnie. Dziewczyna wpadła na maskę, a on uciekł – powiedział nam jeden ze świadków.

Kierowca został zatrzymany przez policjantów na osiedlu Kopernik. Potrącona kobieta trafiła do szpitala. Jej obrażenia nie wydają się poważne, jednak musi przejść badania.

Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia.