Głogów: Poseł PiS zapowiada spore wypłaty dla samorządów z nowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ile dostaną gminy, powiat i miasto?

Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na rozbudowy szkół, na dofinansowanie do budowy drogi czy chodnika.

- Może to być także wkład własny w różnego rodzaju projektach – mówi poseł Wojciech Zubowski.

Jak zapowiada, każdy samorząd ma otrzymać po minimum pół miliona złotych. Wysokość kwot ma zależeć od wielkości jednostki oraz od wskaźników dotyczących inwestycji.

Aby otrzymać pieniądze z funduszu, każdy samorząd musi złożyć wniosek do wojewody. Będą one przyjmowane od początku sierpnia, a planowane wypłaty to wrzesień tego roku.

Posłuchajcie: