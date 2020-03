Głogów: Pomoc dla osób, które nie mogą wyjść z domu. Ratusz uruchomił specjalny telefon

Jak nie zwariować z rodziną w domu?

Epidemia koronawirusa nagle wprowadziła zmiany do naszej codzienności. Z powodu zamkniętych szkół, dzieci spędzają dwa tygodnie w domu. Dorośli zajmują się nimi lub pracują zdalnie, niektórzy wciąż wychodzą z domu do pracy. Poza tym jednak zewsząd zachęca się nas do zostania w do...