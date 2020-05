Głogów: Policja ostrzega przed złodziejami rowerów. Zabezpieczajcie swoje jednoślady

Policjanci z Głogowa od lat prowadzą działania prewencyjne polegające m.in. na znakowaniu rowerów. Pojazdy trafiają do policyjnej bazy, przez co są łatwe w identyfikacji. Takie pojazdy ciężko potem złodziejowi sprzedać. Samo oznakowanie jest już więc odstraszające dla złodzieja.

– Aby przystąpić do programu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za znakowanie rowerów. Możemy to zrobić w każdy dzień roboczy w godzinach od 8 do 14 – dodaje Kaleta.

Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej (tel; 47 8742 323) i umówić się na termin znakowania naszego roweru.