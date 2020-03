Głogów: Policja kontroluje przebieg kwarantanny w mieście. ZDJĘCIA

Funkcjonariusze pracują normalnie, wciąż zatrzymując sprawców przestępstw i wykroczeń oraz reagując na niepokojące zgłoszenia od mieszkańców. Jednakże w czasie epidemii mają też dodatkowe zadania.

– W czasie, gdy zgodnie z zaleceniami wszyscy powinni ograniczyć swoją aktywność, policjanci codziennie wyjeżdżają do służby i realizują działania interwencyjne na terenie Głogowa i całego powiatu. Tylko w ciągu ostatnich trzech dni policjanci przeprowadzili ponad 100 różnego rodzaju interwencji, wykonując swoje ustawowe obowiązki – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP Głogów.

Policjanci sprawdzają również, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej zasad oraz czy nie potrzebują pomocy. Przypomnijmy, że do tej pory na terenie powiatu głogowskiego wykryli oni jeden przypadek naruszenia kwarantanny. Nie zastali w domu 53 – letniego głogowianina. W jego sprawie policja skieruje wniosek do sądu o ukaranie.