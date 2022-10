Głogów: Podczas wykonywania cesarskiego cięcia, lekarz przypadkowo naciął noworodka

Szpital potwierdza, że do zdarzenia doszło 14 października. Ze względu na stan pacjentki, konieczne było wykonanie cesarskiego cięcia.

- Podczas operacji doszło do przypadkowych obrażeń u noworodka – informuje Ewa Todorov, rzeczniczka głogowskiego szpitala. – Stan ogólny dziecka po porodzie był dobry. Obrażenia zostały zauważone przez lekarza neonatologa, badającego dziecko po porodzie. Po konsultacji z lekarzem Kliniki Chirurgii Dziecięcej, zdecydowano o przewiezieniu noworodka do kliniki przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, gdzie dokonano zabiegu naprawczego.