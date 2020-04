Głogów: Pociągi odwołane. Kolej ponosi duże straty przez koronawirusa. Co z linią do Leszna?

Spółki kolejowe odwołują do odwołania kolejne połączenia pociągów. W Głogowie dotyczy to kilkunastu składów. Pasażerów praktycznie nie ma, a kolej zalicza ogromne straty. Początkowo ograniczenia miały trwać do 14 kwietnia. Podjęto decyzję o ich przedłużeniu.

Niezbyt optymistycznie wygląda przyszłość kolejowego połączenia Głogowa z Lesznem. Część pociągów zawieszonych było już w marcu, z powodu koronawirusa. 14 kwietnia przedłużono odwołanie tych kursów do 3 maja. W sumie zmiany w pociągach Polregio dotyczą blisko 1/3 składów. Z dużymi problemami borykają się też Koleje Dolnośląskie. Spółka kolejowa nie podliczyła jeszcze strat, jednak już wiadomo, że koronawirus odbije się na nich bardzo mocno. Od kilku tygodni w pociągach praktycznie nie ma pasażerów. Mniej obciążone trasy są zawieszane. Już teraz mówi się jednak o tym, że z powodu strat finansowych część linii trzeba będzie zlikwidować. Przede wszystkim, tych najmniej popularnych. A do takich należy m.in. połączenie Głogowa z Lesznem, o które tak się starano przez ostatnie lata. - Ruch przez ostatnie miesiące był tam naprawdę znikomy. Szynobusy jeździły prawie puste. Teraz do tego wszystkiego jeszcze koronawirus - mówi nam jeden z naszych informatorów. Spółka Polregio nie informuje jeszcze co dalej z połączeniami na trasie Głogów-Leszno. Czy ich liczba zostanie zmniejszona na stałe po zakończeniu obostrzeń? Pewne jest to, że w kolejach cięcia będą niezbędne. Sytuacja na Dolnym Śląsku jest poważna. W innych województwach również (linię Głogów-Leszno obsługuje województwo Lubuskie). - Wprowadzone ograniczenia w normalnym funkcjonowaniu mieszkańców sprawiły, że zagrożona upadkiem jest między innymi cała branża transportowa - pasażerska i towarowa. Dlatego rząd powinien jak najszybciej podjąć decyzję o wprowadzeniu tarczy antykryzysowej dla tej gałęzi gospodarki - informuje Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, zajmujący się sprawami kolei. - Niestety, w obecnych realiach Województwo Dolnośląskie nie jest w stanie samodzielnie finansować utrzymania regionalnych przewozów - mamy za dużo pożarów do gaszenia naraz - dodaje.



Głogów - odwołane połączenia kolejowe Do 3 maja odwołane są w Głogowie pociągi do: Wrocławia (7.57, 15.37, 17.12),

Leszna (8.39. 21.39, 23.18),

Zielonej Góry ( 10.44, 16.44, 18.15) Na czas nieokreślony zniknęły natomiast połączenia Intercity i TLK do: Berlina (6.56),

Świnoujścia (12.18),

Bielska-Białej ( 15.49),

Wiednia i Budapesztu (21.32) Pełna rozpiska zawieszonych połączeń - Źródło Koleje Głogowskie



Warto na bieżąco sprawdzać informacje o połączeniach kolejowych, ponieważ nie są wykluczone kolejne zmiany. Zobacz galerię (9 zdjęć) Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo