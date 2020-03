Głogów: Place zabaw nie będą zamknięte, ale jest apel o rozsądne korzystanie z takich miejsc

W ramach bezpieczeństwa i kwarantanny zostały zamknięte żłobki, przedszkola i szkoły niestety wielu rodziców lekceważy zagrożenie korona wirusem i place zabaw oraz siłownię pod chmurka są oblegane przez dzieci – informuje radny.

– Jeden z mieszkańców dzwonił do mnie w tej sprawie, więc osobiście przejechałem się w okolice placów zabaw i faktycznie w tych miejscach jest wiele dzieci z rodzicami, a w okolicach siłowni pod chmurką przebywają osoby z największej grupy ryzyka – dodaje Łukasz Kogut.

Przed środową (18 marca) sesją miejską radny również sprawdził okolice tych miejsc i sytuacja była bez zmian. Dlatego na sesji zwrócił się z prośbą do prezydenta miasta o jak najszybsze zamknięcie placów zabaw i siłowni pod chmurką w naszym mieście.

W miejscach gdzie nie można zamknąć fizycznie aby znalazły się tabliczki z informacją o tym ze obiekt został zamknięty do odwołania.

– Zdaje sobie sprawę, że przebywanie na świeżym powietrzu jest bardzo ważne, jednak można udać się na wycieczkę do pobliskiego lasu, spacer jednak z dala od ludzi – dodaje radny.

Jerzy Sztangret, dyrektor Głogowskich Obiektów Usługowych, któremu podlega opieka nad gminnymi placami zabaw i siłowniami informuje, że jeszcze dziś w tych miejscach zostaną powieszone komunikaty, by korzystać z nich w niewielkich grupach, aby ograniczyć kontakty do minimum. - Liczymy na rozsądek mieszkańców, aby nie prowadzić dzieci na plac zabaw, na którym są już inni ludzie – mówi.

Dyrektor GOU zaznacza, że swoje place zabaw maja inni zarządcy nieruchomości, w tym szkoły, TBS i SM Nadodrze.

Również dziś zdezynfekowane będą wszystkie urządzenia siłowni pod chmurką. Tam także należy stosować zasadę ograniczonych kontaktów.