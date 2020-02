Głogów: Plac festynowy zniszczony przez wandali

W sobotę, około godz. 18, kamera monitoringu na placu festynowym nagrała kolejną dewastację – kierowca najprawdopodobniej bmw robił tzw. bączki niszcząc przygotowany do sezonu teren. Zajście zostało zgłoszone na policję. Niestety nie widać rejestracji auta wandala.

– Zwrócimy się o pomoc do PKP PLK, które na przejeździe kolejowym mają zamontowane cztery kamery, w tym dwie odczytujące rejestracje aut. Liczymy, że wandala policja złapie i ukarze – informuje Marta Dytwińska - Gawrońska, rzeczniczka prezydenta. – Prosimy też o pomoc świadków zdarzenia – kamera monitoringu zarejestrowała, że w tym samym czasie na placu było też kilkanaście innych osób, które korzystały z terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.

To kolejna dewastacja tego terenu przez kierowcę, który popisuje się swoimi umiejętnościami w wątpliwy sposób. Teraz służby będą musiały poprawić nawierzchnię placu, a to kolejne pieniądze, które mogły by być wydane na inne cele służące mieszkańcom.