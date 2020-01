Głogów: Pijany motocyklista wyjechał wprost pod koła tira

Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 stycznia około godziny 16.30 w Wilkowie na ruchliwej drodze krajowej nr 12. Dwóch policjantów z Wydziału Prewencji, sierż. Tomasz Pokrzywniak i st. post. Marcin Berus (obaj na zdjęciu) wracali właśnie do domu po służbie. Jak się jednak okazało ich służba trwała dalej.

Jadąc samochodem zauważyli motocyklistę, który wyjeżdżając z parkingu niemal w ostatniej chwili uniknął zderzenia z samochodem ciężarowym. Gdyby nie refleks kierowcy tira, doszło by do tragedii. Policjanci natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali motocyklistę. Stwierdzili, że jest kompletnie pijany i ma trudności z utrzymaniem równowagi. Badanie wykazało ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie 42 – letniego mieszkańca powiatu głogowskiego. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

Niestety w trakcie czynności, wykonywanych na miejscu przez policjantów ruchu drogowego, doszło do kolejnego incydentu. Kierowca seata nie zachował należytej ostrożności i jego pojazd wypadł z drogi. Kierowca tłumaczył, że jadący przed nim pojazd nagle zwolnił co zmusiło go do gwałtownego manewru w celu uniknięcia zderzenia. Został ukarany mandatem w wysokości 100 złotych.