Głogów. Pierwsi ozdrowieńcy oddali osocze krwi. To dwaj młodzi mężczyźni

W Głogowie to pierwsi ozdrowieńcy, którzy zdecydowali się na oddanie osocza. Zawiera ono przeciwciała, które neutralizują i niszczą Covid-19.

Obaj mężczyźni przyszli do punktu krwiodawstwa przy głogowskim szpitalu niemal w tym samym czasie. Obaj są stałymi dawcami krwi.

- Zdecydowali się oddać osocze po przechorowaniu Covid-19 – mówi Agata Gnap, kierownik głogowskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pierwszy pan zdawał dziś po raz drugi. Ten drugi pan dzisiaj zaczyna. Ich świadomość jest bardzo wysoka, ponieważ to wielokrotni dawcy krwi. Zdecydowali się oddać osocze by pomóc tym, którzy ciężej przechodzą tę chorobę.

Oddawanie osocza trwa dłużej, bo około 40 minut, ale za to, kondycja i samopoczucie dawcy jest dużo lepsza, niż po oddaniu pełnej krwi, ponieważ mniej obciąża organizm

Głowskie krwiodawstwo należy do jednych z najliczniej odwiedzanych przez dawców w regionie. Dziennie przychodzi nawet po kilkadziesiąt osób. W piątkowe popołudnie zrobiła to także pani Katarzyna z oddziału ginekologicznego, która oddaje krew od 4 lat.