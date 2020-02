Głogów: Parking przy szpitalu zamknięty. Może się zapaść do starej piwnicy?

Teren, na którym leży parking, przylega do budynku administracji szpitala. Znajduje się tam około 30 miejsce parkingowych. W piątek, 14 lutego, zostały one ogrodzone, a od 17 lutego ta część terenu została zamknięta dla ruchu samochodowego.

Sama ekspertyza ma potrwać co najmniej kilka tygodni. Specjaliści zajmujący się nadzorem budowlanym podjęli decyzję, że przynajmniej do jej zakończenia teren parkingu musi zostać zamknięty. A co potem? To będzie zależało od wyników sprawdzania stanu piwnicy.

Po terenie tym wciąż mogą chodzić piesi.

Wyłączenie blisko 30 miejsc parkingowych spowodowało pewne utrudnienia przy szpitalu. Część odwiedzających placówkę parkuje obecnie m.in. na chodnikach.

Do sprawy wrócimy.