Głogów: Parking do poprawki? Woda spływa do kazamaty, zamiast studzienek

Chodzi o umiejscowienie studzienek odbierających wodę deszczową.

– Sprawdźcie jak to wygląda, studzienki są wyżej, niż najniższy punkt parkingu, przez co większość wody spływa właśnie tam, zamiast do kratek – informował nas jeden z czytelników.

Faktycznie, na miejscu widać spad w jedną ze stron, a na końcu parkingu nie ma kratki odwadniającej. Widać również, że woda wyżłobiła sobie małe koryto prowadzące do odsłoniętej podczas prac zabytkowej kazamaty prowadzącej do fosy miejskiej.

– No i ta woda właśnie tam wpływa i leci do fosy. Dobrze, że teraz nie ma dużych deszczów, ale jeśli one przyjdą, to w końcu ta woda podmyje coś w tym przejściu. Już widać, jak ziemia się tam osuwa – mówi napotkany na parkingu pan Marian.