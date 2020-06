Głogów: Ostrzeżenie pogodowe i hydrologiczne. Przez ulewne deszcze podnosi się stan Odry

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dziś przed obfitymi opadami deszczu, które mają potrwać co najmniej do niedzieli. Według prognozy spadnie od 20 do 30 mm deszczu - lokalnie nawet do 35 mm.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, polkowickiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego.

Póki co aktywność burzowa dotyczy innych regionów kraju, jednak może ona się wzmagać. Będziemy informować, jeśli zagrożą one naszym okolicom.