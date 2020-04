Głogów: Opustoszałe ulice i nieliczni ludzie w maseczkach. ZDJĘCIA

– Panie, próbowałem ale to się k...a oddychać nie da. Już wolę dostać mandat – mówi nam jeden z przechodniów.

Generalnie na ulicach Głogowa zbyt wielu osób nie spotkaliśmy. Przeważnie są opustoszałe. Aleją Wolności przemieszczały się pojedyncze osoby. Więcej stało przy marketach i na targu. Większość z nich stosowała się do nowego obowiązku.

A jak to wygląda u Was? Przyzwyczailiście się już do noszenia maseczek?

Opustoszałe ulice i ludzie w maseczkach - zobacz zdjęcia z Głogowa