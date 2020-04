Głogów: Ojciec ranił nożem syna przebywającego w domowej kwarantannie

Głogowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zranić swojego syna i zbiec z miejsca zdarzenia. W wyniku poszukiwań ujawnili osobę odpowiadającą rysopisowi sprawcy. To 66-letni mieszkaniec Głogowa, który pod wpływem alkoholu w mieszkaniu wszczął awanturę, w wyniku której zranił swojego syna nożem kuchennym.

Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. W związku ze złamaniem kwarantanny, której byli poddani domownicy, sprawca został przewieziony do przygotowanego na okres pandemii pomieszczenia dla osób zatrzymanych we Wrocławiu.

Odpowie za usiłowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. art. 156 kodeksu karnego.