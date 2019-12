Głogów: Odjechał dziś pierwszy pociąg do Leszna

Trasa ma 45 km długości. Po drodze pociąg zatrzymuje się w Głogówku, Starych Drzewcach i Wschowie.

Czas przejazdu to ok. 50 minut.

Regularne połączenie Głogów Leszno rusza od 15 grudnia. Będzie to sześć pociągów do Leszna i sześć powrotnych. Cena za bilet ok. 10 zł.