Głogów: Od niedzieli otwarta wieża ratuszowa. Zobacz jak wygląda z niej miasto. ZDJĘCIA

Zwiedzanie tych miejsc będzie dostępne od godz 11, natomiast ostatnie wejście na wieżę ratuszową planowane jest na godz. 17.30. Jednocześnie w obiekcie będą mogły przebywać cztery osoby w maseczkach.

Wieża ratuszowa - ile za wejście?

Normalny bilet wstępu na wieżę ratuszową kosztuje 5 zł, a ulgowy 3 zł.

Zwiedzanie w tygodniu

Zwiedzanie wieży ratuszowej będzie możliwe w następujących terminach: wtorek – piątek 8:00 – 15:00, sobota – niedziela 11:00 – 18:00.

Zobacz zdjęcia z wieży

Wejście na głogowską wieżę ratuszową to niezła wspinaczka. Nic dziwnego, bo to najwyższa wieża ratuszowa na Śląsku oraz druga co do wysokości w Polsce. Mierzy ona aż 80,35 m. Warto jednak podąć wspinaczkę, bo widok ze szczytu robi wrażenie. Zobaczcie sami.