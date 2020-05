Glogów: Od 8 maja możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym

Od dziś, 8 maja, można złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym w Głogowie. Sala Obsług Podatnika (BUDYNEK B) będzie czynna dla klientów dwa razy w tygodniu:

Środa 9:00-15:00

Piątek 9:00-13:00

Urząd będzie przyjmować petentów w wyjątkowych sytuacjach, w sprawach które nie mogą być załatwione przez e-usługi.

Podczas wizyty należy zachować wszelkie środki ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk) i stosować się do poleceń pracowników US.

Urząd zachęca podatników do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.

· On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT.

· W urzędzie na Sali Obsługi Podatnika BUDYNEK B – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie:

PIT – nr telefonu 76 72 72 430, 76 72 72 469, 76 72 72 488

VAT – nr telefonu 76 72 72 494, 76 72 72 429

CIT – nr telefonu 76 72 72 487, 76 72 72 469, 76 72 72 488

podatek akcyzowy – nr telefonu ---------------------------------

spadki/darowizny – nr telefonu 76 72 72 470

rejestracja podatników – nr telefonu 76 72 72 417, 76 72 72 453

egzekucja administracyjna – nr telefonu 76 72 72 440, 76 72 72 441, 76 72 72 490

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 76 72 72 428, 76 72 72 425, 76 72 72 432

komórka wierzycielska – nr telefonu 76 72 72 485, 76 72 72 421

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.glogow@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl