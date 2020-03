Głogów: Nowy blok na osiedlu Piastów. Potrzeba dodatkowych dwóch milionów. ZDJĘCIA Z BUDOWY

Co więcej dokonane obmiary wykonanych robót wykazały, iż założone w kosztorysach ofertowych ilości prac przewidzianych do realizacji okazały się niewystarczające. Zwiększony zakres prac obejmuje m.in. roboty branży budowlanej na konstrukcjach murowych – dylatacje, nadproża prefabrykowane, konstrukcjach murowych.

W ramach prac powstanie nowy blok, w którym w sumie znajdą się 104 mieszkania. 30 z nich, to lokale socjalne, natomiast 74 - komunalne.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 24 grudnia 2020 roku.

