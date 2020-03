Głogów: Nietrzeźwi zgłaszają fałszywe przypadki koronawirusa. Policja wykryła też naruszenie kwarantanny!

Głogowskie przychodnie zmieniły system pracy. Proszą pacjentów, by przychodzili tylko w koniecznych przypadkach

Głogowskie przychodnie zdrowia, stosując się do zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniły sposób pracy przechodząc na pracę w trybie porad telefonicznych. Jednocześnie apelują do pacjentów o ograniczenie wizyt do tych, które tego bezwzględnie wymagają.