Głogów: Niebawem imieniny Jana, podczas których głogowianie sadzili pamiątkowe drzewka. Zobaczcie, jak się one mają

W tym roku organizatorzy, zarówno redakcja naszego „Tygodnika Głogowskiego” jak i Towarzystwo Ziemi Głogowskiej również przygotowywali plenerową imprezę, która 24 czerwca miała się odbyć już po raz 11.

Jednak ze względu na obecną sytuację postanowiliśmy nie narażać drogich solenizantów i zrezygnować ze spotkania. Mamy nadzieję, że państwo to rozumiecie. Tym bardziej, że przy pomniku Jana są zarówno z małe Jaśkami, ale też starsi Janowie, których nie chcemy narażać na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Warto przypomnieć, że tej pięknej, miejskiej już tradycji by nie było, gdyby nie pan Jan Hłubowski z Brzegu Głogowskiego, który 11 lat temu przyszedł do redakcji Tygodnika Głogowskiego z takim właśnie pomysłem. Od razu bardzo nam się spodobał i 24 czerwca tego samego roku, po raz pierwszy zaprosiliśmy Janów pod pomnik przy alei Wolności. Świętowanie było wówczas skromne, bo oprócz Jana Hłubowskiego i nas, na zaproszenie odpowiedział tylko jeden Jan - Jan Fąs z Grębocic. Potem przyłączyło się TZG. Wspomnimy choćby Piekarnię -Cukiernię Ryszard Witczak, która co roku piecze dla nas smaczne imieninowe ciasto.

Imieninową tradycją jest sadzenie drzew. W sumie przez 10 lat posadziliśmy wspólnie aż 15 drzew. Opiekuje się nimi pan Jan Hłubowski, który dogląda i podlewa, by rosły i miały się dobrze. Sprawdziliśmy, jak się mają.