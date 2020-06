Głogów: Nie wejdziesz do sklepu bez maseczki - apel ministra

Tymczasem coraz częściej możemy zauważyć, że w miejscach publicznych, ale nie na otwartej przestrzeni wiele osób nie nosi maseczki, choć jest to obowiązkowe. Przypomnijmy, że w takich miejscach, jak sklepy, banki, urzędy, a także pojazdy komunikacji miejskiej noszenie maseczki ochronnej jest cały czas obowiązkowe. Wielu klientów nic sobie nie robi z obowiązku zakładania maseczki. W kolejkach nie ma zachowanego dystansu między ludźmi. Są sklepy, w których ochrona lub obsługa zwraca klientom na to uwagę, ale to rzadkość.

W jednym z marketów kasjerka przyznała, że w ostatnich dniach więcej klientów nosi maski. - Poszła pogłoska, że sanepid robi naloty na sklepy i sypie mandaty, więc się wystraszyli – mówi. Na pytanie, czy zwraca uwagę tym, którzy jej nie mają, odpowiada: A co ja mogę, to duży sklep, więc jak już stanie przy kasie to go przecież nie wygonię.

Sklepikarz w małym punkcie dodaje, że kiedyś zwracał uwagę ludziom, ale po tym jak został kilka razy zwyzywany, już tego nie robi. - Wolę, by kupił co chce i szybko wyszedł, niż by się tu awanturował – wyznaje nam mężczyzna. - Zanim przyjedzie policja, to by już nikogo nie było.

Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej komendy policji przyznaje, że dotąd nie mieli zgłoszenia ze sklepu o braku przestrzegania obostrzeń. - Być może to się zmieni po apelach, które ostatnio wybrzmiały – dodaje.