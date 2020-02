Głogów. Narkotykowa szajka stanie przed sądem. Dziewięć osób na ławie oskarżonych

– Jak ustalono w toku śledztwa, 53-letni oskarżony Artur P., jak i inni oskarżeni w tej sprawie, uczynili sobie z zarzucanych im przestępstw stałe źródło dochodu. Prokurator zarzuca Arturowi P., że z popełnienia przestępstw narkotykowych objętych niniejszym aktem oskarżenia osiągnął korzyść majątkową w kwocie około 380.000 złotych. Jest on osobą bezrobotną. Wśród oskarżonych są osoby, które nabywały od niego środki odurzające i substancje psychotropowe do dalszej ich odsprzedaży oraz osoby, które posiadały nabyte od niego narkotyki. Oskarżone są zarówno kobiety jak i mężczyźni, a w tym: bezrobotni, studenci i licealistka – dodaje prokurator Tkaczyszyn.

Odpowie on też za posiadanie w swoim miejscu zamieszkania w Głogowie marihuany i metamfetaminy. Drugą osobę - Klaudię W. prokurator oskarżył o popełnienie przestępstwa udzielania narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu wspólnie i w porozumieniu z Arturem P.

To nie wszystkie zarzuty ciążące na Arturze P. prokurator oskarżył go także o posiadanie broni palnej i amunicji. Wraz z Pauliną H. odpowie również za uszkodzenia 12-tu samochodów zaparkowanych na osiedlu Piastów przez oddanie do nich strzałów z wiatrówki. Przypomnijmy, to złapanie sprawców tego czynu pozwoliło również w dalszej części postępowania nakryć również proceder narkotykowy.

Od zatrzymania Artura P., na początku 2019 roku, jest on tymczasowo aresztowany. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

– W świetle wielu innych zgromadzonych dowodów są one całkowicie niewiarygodne – mówi prokurator Tkaczyszyn.

Wszystkim oskarżonym, a w tym zwłaszcza Arturowi P., grożą za zarzucane im przestępstwa surowe kary pozbawienia wolności. Szef szajki może trafić do więzienia nawet na 15 lat.