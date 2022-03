Głogów: Nad rzeką Czarna koło Widziszowa zaroiło się od wędkarzy

Nad rzeką Czarna koło Widziszowa zaroiło się od wędkarzy. Wielu z nich spędza tam po kilka godzin dziennie. Łowieniu sprzyja nie tylko ładna pogoda.

- Wysoki poziom wody w Odrze sprawił, że i woda w Czarnej się podniosła, a co za tym idzie, i ryb jest więcej - tłumaczył spotkany nad wodą pan Krzysztof. - Teraz to i tak już jej mniej.

Co się trafia? Można złowić na przykład leszcze i klenie, a czasem okonia.

O tej porze roku brzegi rzeki Czarna są też ciche i ładne.