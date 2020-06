Głogów: Na wybory zabierz ze sobą maseczkę ochronną i własny długopis

Podczas wyborów prezydenckich będziemy głosować przy zachowaniu reżimu sanitarnego. O tym dowiadują się także członkowie obwodowych komisji wyborczych podczas szkoleń.

W czasie szkolenia członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymują przede wszystkim wytyczne dotyczące trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania. Przed wyborami prezydenckimi jest jeszcze pakiet dodatkowych informacji.

Przy wejściu do lokalu wyborczego będzie stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk. Wyborcy muszą mieć maseczki i najlepiej byłoby, gdyby mieli własne długopisy. Wewnątrz może być jedna osoba na cztery metry kwadratowe.

Członkowie komisji wyposażeni będą w jednorazowe rękawice, maseczki i przyłbice. Odległość między nimi wyniesie co najmniej półtora metra.

Z kolei, dwumetrowy dystans powinni zachować wyborcy czekający w kolejce do lokalu wyborczego. Stoły nie będą przykryte, aby ułatwić ich dezynfekcję, a pomieszczenia wietrzone będą co godzinę przez co najmniej dziesięć minut.

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7 do 21. Jeśli o tej godzinie przed lokalem wyborczym będzie kolejka, to jeden z członków komisji pójdzie na koniec tej kolejki i „zamknie” ją, umożliwiając jednocześnie oczekującym głosowanie. Tak może się zdarzyć ze względu na wyjątkowe zasady obowiązujące podczas wyborów.