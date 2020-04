Głogów: Na SOR trafił świąteczny prezent od podróżników Grażyny i Stefana Sroczyńskich

Wielkanocy koszyk trafił na SOR w Wielki Piątek. Zanieśli do szpitala Grażyna i Stefan Sroczyńscy z „Fotostopem przez świat", a przed wejściem na SOR przekazali pielęgniarkom.

- Jako podróżniczka cóż mogłam włożyć do tego koszyczka? Jajka malowane przez dwa wieczory, kawa z Kenii, cukierki kawowe z Kolumbii, herbatka z Ekwadoru i domowa babka. Dla mnie to zwykłe rzeczy, dla nich egzotyka i ciekawość - przyznała pani Grażyna, która po spotkaniu z załogą SOR-u była bardzo poruszona. - Dziewczyny są wspaniałe, pomimo całej tej sytuacji, są radosne i pełne pozytywnej energii. Jestem naładowana pozytywną energią, nie spodziewałam się, że taka zwykła rzecz może sprawić tyle radości.

Pielęgniarki nie kryły zaskoczenia i wzruszenia. W tych trudnych czasach takie gesty wsparcia i sympatii są dla nich bardzo cenne.