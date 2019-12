Głogów: Na przejściu dla pieszych potrącił autem dwie starsze osoby

Do niebezpiecznego wypadku doszło w poniedziałek, 9 grudnia. Kierujący samochodem audi 72 – letni głogowianin potrącił dwie starsze osoby przechodzących przez jezdnię. Jedną z nich była 81-letnia kobieta, która doznała złamania nadgarstka. Straszy o dwa lata głogowianin nie odniósł obrażeń. Kierowca był trzeźwy i twierdzi, że przyczyną wypadku było nagłe wejście pieszych pod koła nadjeżdżającego pojazdu. Policja prowadzi dochodzenie i wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Za spowodowanie wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli skutkiem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, kara wzrasta do lat 8