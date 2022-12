Głogów: Na Obrońców Pokoju audi wypadło z drogi i uderzyło w latarnię

Do zdarzenia doszło na ulicy Obrońców Pokoju, na wysokości budynku izby wytrzeźwień. Z powodu niedostosowania prędkości do warunków na drodze, auto zjechało z jezdni i uderzyło w latarnię. Za kierownicą audi siedział 24-latek.

Do szpitala trafiła pasażerka audi. Kierowcy nic się nie stało. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.