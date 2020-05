Głogów: Na duży targ miejski wrócił handel, nie tylko płodów rolnych. Do wejścia była kolejka. ZDJĘCIA

Kolejka do wejścia na targ była z rana. Choć była dość długa, na wejście trzeba było poczekać do kilkunastu minut. - Szybko idzie, nie można narzekać – przyznała głogowianka, która razem z mężem przyjechała po kwiaty do ogródka.

Podobnie było w przypadku samochodów osobowych, które mogły wjechać na płatny plac jedynie wówczas, gdy inne auta wyjechały. Przy bramach stali pracownicy Głogowskich Obiektów Usługowych wyposażeni w krótkofalówki i przekazywali sobie informacje na bieżąco.

W pierwszym dniu otwarcia targowiska na inne niż rolne, towary, tłumów nie było. Nie było też wielu handlujących, bo ponad połowa planu świeciła pustkami.

Z megafonów przypominano o obowiązku zachowana odległości i informowano, w którym miejscu znajduje się płyn dezynfekujący.

Targ przy ulicy Kazimierza Sprawiedliwego czynny jest we wtorki i piątki.