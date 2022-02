Głogów: Na cmentarzu przy Legnickiej kontenery na śmieci tarasują alejki

Na jednej z cmentarnych alejek na nekropolii przy ulicy Legnickiej jest kłopot z przejściem obok kontenerów na śmieci. Zwłaszcza na wąskiej ścieżce, gdzie potężny zbiornik na odpady zajmuje tyle miejsca, że nie można swobodnie przejechać dziecięcym wózkiem, czy wózkiem inwalidzkim.

- A to alejka, którą często ludzie chodzą, choćby do furtki w kierunku ulicy Cybisa – mówi nam pani Anna, głogowianka. - Wiele razy zgładzałam ten problem do zarządcy cmentarza, wiele razy prosiłam, by go przesunąć na tę szeroką, środkową ścieżkę, ale nic nie wskórałam.