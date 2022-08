Głogów: Na balkonie wieżowca przy ulicy Orbitalej wychowało się pięć pustułek. Te małe sokoły dokarmiał pan Franciszek Grażyna Szyszka

Na balkonie mieszkania na 10. piętrze bloku przy ulicy Orbitalnej w Głogowie para pustułek wychowała aż pięć piskląt. Pomogli w tym lokatorzy, czyli pani Danuta i pan Franciszek, którzy dbali o spokój ptaków, ale i o to, by miały co jeść.