Głogów: Motokrew w tym roku bez zlotu. Będzie jedna zbiórka krwi

To miała być już 11. edycja popularnej akcji. Każdego roku do Głogowa zjeżdżali motocykliści z całego regionu. Sami zdawali krew i zachęcali do tego innych.

W tym roku zlotu motocyklistów jednak nie będzie. Mimo wszystko jednak organizatorzy nie rezygnują z samej imprezy. Odbędzie się jednak w zmienionej formie.

„Akcja trwać będzie cały miesiąc kwiecień w siedzibie RCKiK Głogów ( Szpital) a dodatkowo w SOBOTĘ, 18 kwietnia (rejestracja od 11.00 do 14.00).

Każdy kto odda krew na hasło MOTOKREW otrzyma kupon który weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez naszych sponsorów!” – czytamy w komunikacie na stronie imprezy.

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, krew jest bardzo potrzebna. W zapasach brakuje szczególnie ujemnych grup. Pamiętajmy jednak, by nie wybierać się do punktu krwiodawstwa, jeśli mamy gorączkę.