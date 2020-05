Głogów: Montowana jest pierwsza w mieście stacja ładowania samochodów elektrycznych

Jak się dowiedzieliśmy, stacja ma mieć w sumie moc 44 kW, po 22 z każdej strony. Zajmie dwa miejsca postojowe na skraju parkingu. Będą one oznaczone tabliczką i kopertami.

Montaż pracownikom firmy Sigma utrudnia zaparkowany w miejscu prac samochód osobowy. Liczą oni na to, że właściciel szybko się znajdzie.

- Wczoraj taką samą stację zamontowaliśmy w Polkowicach przy Aquaparku – mówi Roman Chomik, szef firmy z Nowej Rudy.

Stacja ładowania samochodów elektrycznych ma być gotowa już jutro, czyli 29 maja. Co nie oznacza, że będzie już można ładować auta. Najpierw musi przejść odbiór Urzędu Nadzoru Technicznego.

Jak ustaliliśmy będzie z niej można korzystać w dwojaki sposób - albo poprzez aplikację tauronowską, albo za pomocą specjalnej karty, również spółki Tauron.

Na razie nie znany jest termin jej oddania do użytkowania.