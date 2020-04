Głogów: MOK ma plany na kolejne tygodnie. A co po zakończeniu kwarantanny?

Już w pierwszych dniach po odwołaniu imprez i zamknięciu placówek, głogowski MOK zaczął nadawać w internecie. Pierwsze, próbne transmisje szybko przerodziły się w bardziej profesjonalne. Obecnie MOK prowadzi w sieci sporo akcji, czego dowodem ma być wirtualna Majówka. Ale ośrodek planuje już wydarzenia na kolejne tygodnie. W planach są m.in. kolejne transmisje koncertów i spektakli na żywo. Ale też inne wydarzenia.

– Mam nadzieję że już niedługo będziemy mogli zaprosić na nie bezpośrednio, a nie do oglądania przez internet. Jednak póki co działamy w ten sposób. Dosyć szybko przerzuciliśmy się na działalność online, żeby zapewnić mieszkańcom Głogowa, i nie tylko, dostęp do kultury – dodaje B. Adamczak.