Głogów: Młody Gruzin, który po pijanemu zabił na drodze innego kierowcę, wciąż nie usłyszał wyroku

We wtorek, 1 marca już po raz drugi przed głogowskim sądem stanął 24 – latek z Gruzji Bachuki O. Jest on oskarżony o to, że 27 maja ubiegłego roku, kierując busem pod wpływem alkoholu, na drodze między Głogowem a Żukowicami spowodował wypadek, w który zginął 57-letni kierowca seata.

Świadek nie odebrał wezwania

Na rozprawie nie stawił się jeden ze świadków obrony, Gruzin, który feralnego dnia był pasażerem busa i został ranny. Jak poinformował sędzia, mężczyzna ten nie odebrał wezwania z sądu, a pod adresem, na który zostało ono wezwane, nikt go nie zna. Obrona jednak chce, by stanął przed sądem, a jak twierdzi, jest na to nadzieja, bo mężczyzna jest w drodze do Polski. Sędzia odroczył więc rozprawę na drugą połowę kwietnia.

Na wyrok czeka rodzina 57-letniej ofiary wypadku. W sądzie obecna była wdowa z córką i synem.