Głogów: Minęła rocznica śmierci Andrzeja Zawickiego. Wspomina go były prezydent miasta Jacek Zieliński

WSPOMNIENIE O ANDRZEJU ZAWICKIM

W Głogowie znalazłem się w pierwszej połowie 1974 roku. Z racji zajmowanego wtedy stanowiska uczestniczyłem w wielu różnych spotkaniach i naradach osób, mających wpływ zarówno na rozwój jak i bieżące sprawy naszego miasta. Oczywistym jest, że w owym czasie takie narady odbywały się ze znaczącym udziałem sekretarzy komitetów partyjnych a nawet przeważnie pod ich przewodnictwem, często również z udziałem szczebla wojewódzkiego.

Mniej więcej wraz z utworzeniem województwa legnickiego w 1976 roku, pojawił się na nich nowo powołany Naczelnik Miasta Andrzej Zawicki. Był osobą wcześniej mi nieznaną, gdyż ze środowiskiem oświaty, z którego się wywodził nie miałem w zasadzie kontaktów a ponadto w Głogowie przebywałem od stosunkowo niedawna. Natychmiast zdobył sobie popularność wśród uczestników i stal się osoba rozpoznawalną a jego wypowiedzi oczekiwane były z zainteresowaniem. Wyróżniał się przede wszystkim sposobem wyrażania, nienaganną polszczyzną i logiką wywodu, który nie dawał się podważyć. Ale głównie Jego wypowiedzi wyróżniały się bezkompromisowa i niezwykle celna krytyka absurdów ówczesnego systemu w odniesieniu do warunków miejscowych, których był bystrym obserwatorem. Potrafił bezbłędnie wyławiać te absurdy, pokazywać i obnażać błędy systemu i udowadniać, ze problemy z jakimi na co dzień się spotykamy nie wynikają z jakichś wydumanych uwarunkowań zewnętrznych, ale spowodowane są wadliwością samego systemu a często wynikają z ignorancji władzy i błędnego zarządzania. Potrafił to w sposób niezwykle logiczny i z żelazną konsekwencją udowodnić, czym oczywiście nie budził entuzjazmu ówczesnych władz. Wręcz przeciwnie, stał się obiektem zajadłych ataków z ich strony. Zawsze podziwiałem Go za tą bezkompromisowość i odwagę cywilną, gdyż mógł spodziewać się iż może ryzykować utratą stanowiska. Taki był właśnie Andrzej, nie znosił obłudy, potakiwania i klakierstwa, kiedy rzeczywistość skrzeczała, nade wszystko stawiał prawdę. Takie stanowiska nie były wtedy powszechne i stanowiły raczej zaskoczenie dla władzy, która do takiej krytyki nie była przyzwyczajona. Organizowane spotkania i narady miały być potwierdzeniem jej nieomylności i pokazaniem że wszystko jest świetnie i dobrze, że spotykamy się tylko po to, żeby usunąć drobne mankamenty i że ,,Polak potrafi” a Polska jest 10-tą gospodarką świata. A w Głogowie jest inaczej, wychodzi ktoś na trybunę i ośmiela się mówić, że to nie tak wygląda jak by się chciało, że źle się bawicie towarzysze, to trzeba zmienić, bo to nie jest dla dobra ludzi i społeczeństwa, a przykładami problemów, trudności, bałaganiarstwa i nieudolności sypie jak z rękawa. Ma na to argumenty nie do odparcia. I kto to mówi? Naczelnik Miasta. To nie mieściło się w przyjętych wtedy zasadach postępowania ludzi na odpowiedzialnych stanowiskach. To musiało się dla Niego źle skończyć.

Potem, po odwołaniu Go ze stanowiska nasze kontakty się urwały, na początku stanu wojennego wyjechałem z kraju na kilka lat, a po powrocie zajmowałem różne stanowiska i nie miałem okazji do bliższego kontaktu. A któregoś dnia w godzinach rannych włączam radio w samochodzie i słyszę ten znajomy, niezwykle ciepły głos, snujący interesującą opowieść o jednym z naszych sanktuariów. Zastanawiam się skąd ten głos znam, tak charakterystyczny i ta nienaganna polszczyzna ? Tak, to przecież głos Andrzeja. Od tego czasu, choć nie jestem jakimś specjalnym admiratorem sanktuariów, zawsze czekałem na tą Jego audycję z niezwykle interesującym sposobem narracji.