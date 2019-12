Głogów: Mikołaje na rowerach rozwieźli paczki chorym dzieciom. ZDJĘCIA/FILMY

W tym roku paczki trafiły do 26 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ulicy Norwida oraz pod siedem innych adresów w mieście, gdzie mieszkają chore dzieci.

- Do placówki przy ulicy Norwida w paczkach, oprócz słodyczy, dodaliśmy takie rzeczy, jak drukarka, wieża do słuchania muzyki, czy słuchawki – mówi współorganizatorka akcji Danuta Kierzyk.