Głogów: Miejscy radni i urzędnicy roznoszą mieszkańcom maszeczki od ratusza

Ratusz rozpoczął rozprowadzanie maseczek już w piątek. W pierwszej kolejności trafiają one do seniorów i osób z grupy ryzyka. Na uruchomiony w celu zgłoszenia zapotrzebowania telefon do poniedziałku zgłosiło się już 1668 osób.

Roznoszą je urzędnicy ratusza. Prezydent poprosił o pomoc również radnych miejskich. Spora część odpowiedziała na ten apel. Miejscy radni roznoszą maseczki w swoich okręgach.