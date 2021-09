Głogów: Miasto wycięło piękne i stare drzewa, bo buduje drogę pośrodku niczego. Mieszkańcy okolicy oburzeni

Kilka miesięcy temu głogowski ratusz zapowiedział budowę łącznika ul. Bolesława Wysokiego i Kolejowej. Droga ma biec wzdłuż polnej drogi, która jest popularnym miejscem rekreacji dla mieszkańców osiedla Piastów Śląskich. Same prace jeszcze nie ruszyły, ale już wzbudziły duże kontrowersje. Wszystko przez wycinkę starych, pięknych drzew przy drodze.

– Z tej drogi korzysta wiele osób. Spacerowicze, ludzie wyprowadzają psy, biegają, jeżdżą na rowerze. Ta polna droga to cześć starego szlaku pielgrzymkowego do Grodowca. Stoją to poniemieckie kapliczki, jest piękny widok na panoramę wokół miasta oraz okoliczne wzgórza. No i były te piękne, stare drzewa oraz krzewy. Ale już ich nie ma – mówi nam jedna z mieszkanek Piastowa, która zwróciła uwagę na ten problem.