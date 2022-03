Głogów. Miasto przekaże dodatkowe pieniądze na ZGM. Na co pójdzie 170 tys. zł?

Podczas środowej sesji rady miejskiej w Głogowie podejmowana będzie decyzja w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. Podstawowa, zaplanowana dotacja wynosi 2,75 mln złotych, jednak z budżetu miasta ma trafić na ten cel dodatkowe 120 tysięcy. Na co będą przeznaczone?

– Zwiększona kwota przeznaczona zostanie na remont lokali pod zasiedlenie – czytamy w wyjaśnieniu uchwały.

Spośród całej dotacji kwota blisko 1,53 mln złotych przeznaczona będzie na remonty w budynkach mieszkalnych i przy obiektach stanowiących własność gminy, bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych (dopłata do kosztów utrzymania w przypadkach, gdy stawka czynszowa nie pokrywa w pełnej wysokości, dopłatę do pustostanów z tytułu

zużycia energii cieplnej (centralnego ogrzewania), opłaty stałej PWiK, domofonów oraz dopłaty do lokali socjalnych (wynosi ona połowę stawek mieszkań komunalnych).