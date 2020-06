Głogów: Miasto przejmie połowę udziałów szpitala. Jest decyzja rady

Najpierw taką uchwałę podjęła rada powiatu. Teraz zgodziła się na to rada miasta. Głogów przejmie więc połowę udziałów szpitala, który stanie się placówką powiatowo-miejską. Choć udziały przekazane zostaną bezpłatnie, to miasto zobowiązało się do przekazania w najbliższych latach blisko 20 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na inwestycje w placówce zdrowotnej. Kwota ta zostanie rozdzielona na cztery raty płatne w latach 2021-2024.

Pieniądze z miasta Zarząd Głogowskiego Szpitala Powiatowego przeznaczy na modernizację oddziałów: wewnętrznego, ortopedii, chirurgicznego, pediatrycznego oraz infrastruktury technicznej.

Było to już kolejne podejście do przejęcia części udziałów szpitala przez miasto. Wcześniej, w poprzedniej kadencji wątpliwości co do tego mieli radni PiS. Tym razem jednak większość w radzie miejskiej mieli zwolennicy prezydenta R. Rokaszewicza.