Głogów: Miasto obniżyło o połowę opłaty za ogródki restauracyjne

– W ten sposób możemy pomóc restauratorom, którzy już od 18 maja mogą otwierać swoje lokale. Do tej pory stawka wynosiła 50 groszy za metr kwadratowy za dzień, proszę radnych o przyjęcie tej uchwały – mówił na sesji prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.

Podczas ostatniej (14 maja) sesji miejskiej, radni przyjęli wniosek prezydenta Głogowa, aby stawki za ogródki restauracyjne (za zajęcie pasa drogowego) obniżyć do 25 groszy za mkw za dobę.

Zasady

Limit osób w lokalu - na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2. Oprócz tego zaleca się dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).

Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.

Noszenie maseczek i rękawiczek jest wśród zaleceń dla kucharzy oraz obsługi lokalu gastronomicznego. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

Goście mogą zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Przy jednym stoliku może przebywać tylko rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.

Posiłki muszą być przynoszone na tacach dezynfekowanych po każdym użyciu. Ze stolików zostaną usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki). Będą wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.