Głogów: Miasto kupiło ratownikom masażer serca

Urządzenie trafiło do ostatniego zespołu wyjazdowego, który tego nie miał. Akacja była niezmiernie szybka – dwa dni i masażer dotarł do głogowskich ratowników. Urządzenie wykonuje co najmniej 100 ucisków na minutę o głębokości 5 cm, a możliwość szybkiego jego zastosowania minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji.

- Ostatnie tygodnie są bardzo ciężkie, wręcz wyczerpujące. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że przy takim doświadczeniu będziemy proste czynności wykonywać z takim trudem. Jeździmy do każdego zdarzenia specjalnie ubrani, kombinezony ograniczają ruchy, rękawiczki utrudniają podanie leku, okulary ograniczają widoczność, maski oddychanie, a przy zatrzymaniu akcji serca w tych ograniczeniach musimy działać sprawnie. Ten masażer to ogromne ułatwienie dla naszej pracy. Pomaga znacząco uratować życie pacjenta, a ratownikom – zachować siły. Bardzo dziękujemy – mówi Beata Kopacka, kierownik Pogotowia Ratunkowego w Głogowie.

Miasto przeznaczyło na jego zakup 53 tys. złotych.