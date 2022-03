Głogów: Metalowym tłuczkiem uderzył kolegę w głowę. Złamał mu szczękę i nos

Głogowscy policjanci zostali poinformowani o mężczyźnie, który z zakrwawioną głową trafił do szpitala. Był nim 33 – letni mieszkaniec Głogowa, który twierdził, że został zaatakowany przez swojego kolegę i uderzony metalowym tłuczkiem w głowę.

Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie stwierdzono złamanie kości szczęki i nosa.

Policjanci zatrzymali sprawcę pobicia bezpośrednio po zdarzeniu. 32-latek miał ponad dwa promile alkoholu we krwi.

- Tłumaczył się policjantom, że został okradziony i dlatego postanowił sam wymierzyć karę. Obaj mężczyźni znali się i przebywali wcześniej wspólnie w mieszkaniu - informuje st.asp. Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy KPP Głogów.

Sprawca kilka razy zmieniał wersję wydarzeń, a także ilość skradzionych przedmiotów. Trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty uszkodzenia ciała. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.