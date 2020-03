Głogów: Matematyczny charytatywny mecz w I LO. Uczniowie kontra absolwenci

W meczu rozegranym w piątek, 6 marca, przeciwko sobie stanęli obecni uczniowie szkoły oraz jej absolwenci. Podczas rozgrywki można było wyczuć ducha rywalizacji, ale nie ma się co dziwić ponieważ wygrana drużyna mogła przekazać 1500 zł na pomoc Honoracie.

Mecz odbył się na zasadach Dolnośląskich Meczów Matematycznych, które są nie tylko interesującym konkursem, a także okazją do potrenowania swoich matematycznych zdolności.

Honorowym patronatem wydarzenia był prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.

Jak zwykle można było liczyć na pomoc Skutecznych Wolontariuszy, którzy stali przy wejściu z puszkami, do których można było wrzucić dobrowolny datek.

W momencie gdy uczestnicy meczu rozwiązywali zadania w odosobnieniu, w auli był wykład Janiny Płaskonki-Fletkowskiej pt. „Czy liczby zespolone są nam potrzebne?”.

W jury zasiadły Janina Płaskonka – Fletkowska i Krystyna Liszczyńska.