Głogów: Masz spór z sąsiadem? Spółdzielnia pomoże go rozwiązać. Rusza program

Wśród policyjnych interwencji wiele spowodowanych jest sporami sąsiedzkimi. Te wybuchają przede wszystkim w budynkach wielorodzinnych. Zwaśnieni sąsiedzi nie tylko wzywają na siebie policję, ale piszą też skargi do spółdzielni mieszkaniowych. Wiele z nich trafia do głogowskiej SM „Nadodrze".

– Wiele z nich zgłaszanych jest też administracjom osiedlowym. Mieszkańcy dzwonią, bo sąsiadka wywiesza na balkonie mokre pranie i zalewa inne balkony, bo dzieci za głośno biegają, bo sąsiad wystawia worki ze śmieciami na klatce, bo szczeka pies. W ramach odwetu za takie notoryczne działania, często dają też sąsiadowi do zrozumienia, że im się to nie podoba i walą w rurki grzejnika, głośniej słuchają muzyki, puszczają pralkę późnym wieczorem albo piszą kolejne skargi do administracji. Z biegiem czasu te wydawałoby się błahe nieporozumienia, jeśli nie zostały rozwiązane w zalążku, urastają do rangi wielkich konfliktów. A wtedy ich zakończenie bywa już trudne – mówi Mateusz Kowalski z SM „Nadodrze" w Głogowie.