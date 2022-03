Głogów ma największe rondo w Polsce i jedno z największych w Europie. Wiecie, ile trzeba czasu, by je objechać?

Obwód największego ronda w Polsce, czyli ronda Konstytucji 3 Maja, wynosi ok. 850 metrów. Aby je objechać potrzeba około 1 minuty. Oczywiście, gdy droga jest pusta, bo od dawna rondo, zwłaszcza w popołudniowych godzinach szczytu i w piątki, jest zakorkowane.

W środku ronda znajduje się park o powierzchni ponad 5 hektarów. Dawniej był tam cmentarz. Do tego parku nie można wejść ani wjechać, ponieważ jest to wyspa w środku czterowlotowego skrzyżowania o ruchu okrężnym. Biegnie po nim Droga Krajowa nr 12 i droga wojewódzka numer 292.

Na trzypasmowej drodze można się zgubić i bywa, że kierowcy z obcych regionów dość często wjeżdżają pod prąd.

Głogowskie skrzyżowanie ma swoje tajemnice. Pod ziemią znajdują się kazamaty i korytarze minerskie. W północnej zielonej wyspy stoi zabytkowy sklep nabiałowy, tak zwany Domek Mleczarza.

We wtorkowy ranek, 15 września,w środku dużego ronda kierowcy zauważyli sarnę. Wyszła na brzeg parku otoczonego trzema pasami ruchu. Zwierzę musiało przejść do wyspy tego dużego ronda przez szeroką jezdnię, najprawdopodobniej od strony pobliskiego parku przy ul. Daszyńskiego. Kierowcy, którzy ją zauważyli nie kryli zaskoczenia, ale też obaw o to, by zwierzę nie zdecydowało się na dalszą wędrówkę po mieście.